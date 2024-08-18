Hamas: Netanyahu anlaşmaya varılmasını engelliyor

Hamas tarafından yapılan açıklamada, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediği belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun yeni şartlar ekleyerek engellediği anlaşma konusunda arabulucu tarafları zor durumda bıraktığı kaydedildi.

Netanyahu'nun "Gazze'ye yönelik kalıcı ateşkesi ve kapsamlı geri çekilmeyi reddettiği" bilgisine yer verilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru, Refah Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda işgalin devam etmesi yönünde ısrar ettiği kaydedildi.

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Esir takasına ilişkin yeni maddelerin de yeni öneriye eklendiği ifade edilen açıklamada, "Netanyahu'yu arabulucuların çabalarını engellemekten, anlaşmaya varılmasını engellemekten ve Gazze Şeridi'nde hayatın tüm alanlarını etkileyen saldırılarla halkımızın sistematik olarak hedef alınmasıyla maruz kaldığı tehlikeleri yaşayan esirlerin hayatlarından tamamen sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail ile Hamas arasında, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takasının yapılması için yürütülen müzakereler 15-16 Ağustos'ta Doha'da yapılmıştı.

NETANYAHU, EKLEDİĞİ MADDELERDE ISRARCI OLACAK

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu, "görüşmelere ilişkin sürekli bilgi sızdıranların anlaşmanın sağlanmasına zarar verdiği" ifadesini kullandı.

Müzakerelerde "savaş sonlandırılmadan anlaşmaya razı olmayacağı" söylenen Hamas'ın, daha sonra bu pozisyonunu değiştirdiğini savunan Netanyahu, şimdi de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolün ellerinde kalması konusunda ısrarcı olduğunu aktardı.

Netanyahu, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden en fazla sayıda kişinin canlı olarak serbest bırakılmasını anlaşmaya eklemek için çalıştığını belirterek, "bunların savaşın hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacağını" ileri sürdü.

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İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'ye İsrail'in 10 ayı aşkındır devam eden saldırılarını sonlandıracak ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması müzakereleri için Netanyahu ile yarın görüşmesi planlanıyor.

İsrail basınına göre, Netanyahu'nun anlaşmayı zora sokan ısrarcı olduğu maddelerde fikrini değiştirmesi için Blinken'ın baskı yapmasının beklendiği aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.

"İyi geçtiği" açıklanan Doha'daki müzakerelere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.

Hamaslı üst düzey yetkililer, Al Jazeera televizyon kanalına, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı öneride uzlaşılan konuların, Doha'daki müzakerelerden çıkan sonuçta bulunmadığına dikkati çekmişti.

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Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doha'daki görüşmeden çıkan sonuçta Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'na ilişkin maddeler bulunmuyor.

NETANYAHU'DAN HAMAS'A BASKI YAPILMASI TALEBİ

Netanyahu, masadaki ateşkes taslağına eklediği "27 Mayıs prensipleri" olarak maddelerle ilgili Hamas'a uluslararası baskı yapılmasını talep etmişti.

İsrail basını, Netanyahu'nun ısrarcı olduğu "27 Mayıs prensipleri" olarak ifade edilen maddeleri şöyle sıraladı:

İsrail'in, Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki Philadelphia Koridoru olarak isimlendirilen sınır hattında ve Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda hakimiyeti, Gazze'nin güneyinden kuzeyine gidecek olası Hamas mensuplarının dönüşünü engellemek için Gazze Şeridi'ni kuzey güney hattında bölen Netzarim Koridoru'nda denetim mekanizması kurulması.

Bunun yanı sıra, ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra Netanyahu'nun İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını korumak istediği belirtiliyor.

İsrail'in başmüzakerecisi niteliğindeki Mossad Direktörü David Barnea ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Netanyahu'nun eklemek istediği maddelerin anlaşmayı zora sokacağını kendisine ilettiği basına yansımıştı.

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İNSANLIK FELAKETİ DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridinde, ölü ve canlı 120 kadar İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in saldırılarında 70 kadar İsrailli esirin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail, müzakerelere varan süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini sürdürdü. İsrail ordusu, daha önceden güvenli bölge diye Filistinli sivilleri göçe zorladığı alanlara yeniden zorla tahliye emirleri gönderirken saldırılar başlatacağını duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybının 40 bini aştığı insanlık felaketi her geçen gün derinleşiyor.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.