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        Haberler Dünya Hamas: Netanyahu'nun vaadinin üzerinden 1 yıl geçti ama esirlerin akıbeti hala meçhul | Dış Haberler

        Hamas: Netanyahu'nun vaadinin üzerinden 1 yıl geçti ama esirlerin akıbeti hala meçhul

        Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirme vaadinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen esirlerin akıbetinin hala meçhul olduğunu belirtti. İsrail'de onlarca kişiyse Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'de gösteri yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 00:51 Güncelleme: 13.10.2024 - 01:26
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        Hamas, esir ailelerine seslendi
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        Hamas, Gazze'de öldürülen ve İsrail ordusu tarafından geçen eylül ayında Refah'ta bir tünel içinde cesetleri bulunan 6 İsrailli esirin isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı bir video yayınlayarak esir ailelerine seslendi.

        Videoda, Netanyahu'nun, Hamas'a askeri baskı uygulayarak ve soykırım yoluyla esirleri geri getirme sözü verdiği ancak "o meşum vaat" nedeniyle esirlerin ölü olarak döndüğü ve akıbetlerinin de meçhul olduğu ifade edildi.

        AİLELER, NETANYAHU'YU SORUMLU TUTMUŞTU

        İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

        Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Netanyahu'yu esirlerin ölümünden sorumlu tutmuştu.

        Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti.

        İSRAİL'DE PROTESTO

        İsrail kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, aralarında Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin de bulunduğu göstericiler, Tel Aviv şehir merkezindeki Ayalon Caddesi'nde ateş yakarak caddenin bir bölümünü trafiğe kapattı.

        Göstericiler, kurtarılması için hükümetten takas anlaşması yapmasını istedikleri esirlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

        İsrail'de esir takası anlaşması talebiyle uzun süredir devam eden gösteriler, kuzeyde Hizbullah ile yaşanan gerilimin tırmanmasından sonra ivme kaybetti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Hamas
        #israil
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