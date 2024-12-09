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        Haberler Dünya Hamas, rehinelerin listesini Mısır'a verdi | Dış Haberler

        Hamas, serbest bırakılacak rehinelerin listesini Mısır'a verdi

        Hamas ile İsrail arasında Gazze'de bazı konularda anlaşmaya varıldı. Katar merkezli El Araby TV'nin aktardığı bilgilere göre ilk aşamada İsrail Refah Sınır Kapısı dahil olmak üzere Gazze'nin bazı noktalarından çıkacak. Karşılığında ise bazı rehineler serbest bırakılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 20:33 Güncelleme: 09.12.2024 - 20:33
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        Hamas, rehinelerin listesini Mısır'a verdi
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        Hamas, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacak Gazze'deki esirlerin listesini Mısır'a sundu.

        Katar merkezli El Araby TV'nin Hamaslı yetkililere dayandırdığı habere göre Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildi.

        İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında hangi noktalardan ve hangi yerlerden çekileceği konusunda mutabakat sağlandı.

        Habere göre ilk aşamada İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan ve Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Philadelphi Koridoru'ndaki bazı yerlerden çekilecek.

        Ateşkesin üzerinden bir hafta geçtikten sonra ise esirlerin serbest bırakılması ve İsrail'in mutabık kalınan bölgelerden çekilmesi planlanıyor.

        Anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim alan Mısırlı yetkililer, bunu iki gün içerisinde İsrail'e iletecek ve diğer geri çekilme noktalarını İsrail heyetiyle görüşecek.

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