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Hamas'tan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına kınama

Hamas, ABD yönetiminin, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemine sahip olması sebebiyle yaptırım uygulamasını kınadı.

Hamas'tan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına kınama
AA

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Arap ve İslam Devletleriyle İlişkiler Bürosu Başkanı İzzet er-Raşak, AA'ya yaptığı açıklamada, "Kardeş devlet Türkiye'ye S-400 sebebiyle uygulanan ambargoları bir kez daha kınıyoruz." dedi.

Ulusal güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı çeşitli savunma sistemlerine sahip olmasının Türkiye'nin hakkı olduğunu söyleyen Raşak, Türkiye ile tam bir dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

ABD'nin Arap ve İslam devletlerine karşı yürüttüğü ambargo politikasının bu ülkelerin kendi askeri gücünü oluşturmasına engel olamayacağını söyleyen Raşak, "ABD yönetimi İsrail söz konusu olduğunda ise çifte standart uyguluyor. İsrail, Filistin halkına, topraklarına ve kutsallarına yönelik düşmanlık ederken, ABD işgal güçlerini mali ve askeri olarak destekliyor." ifadelerini kullandı.

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye dün bazı yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB),Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşılmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, ABD yaptırımlarını eleştirerek "(ABD yaptırımları) Elimizin tersiyle ittik. Bu, milli meseledir. Hepimiz bu dik duruşu, onurlu duruşu göstereceğiz" demişti.

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