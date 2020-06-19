Hamas'tan Arap ve İslam ülkelerine

AA

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen'in bazı Arap ve İslam ülkelerini ziyaret etmeyi planladığına ilişkin basında çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Cohen'in ziyaret planına karşı uyarıda bulunan Kanu, "Bu seyahatler gerçekleşirse Filistin halkına karşı suç işlenmiş olur. Arap ve İslam ülkeleri, bunu reddederek tüm kapılarını işgalci İsrail'e ve liderlerine kapatmalıdır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ziyaret programını İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planını hayata geçirmek için başarısız bir girişim olarak niteleyen Kanu, "İşgalci İsrail liderlerinin Arap ve İslam ülkelerinin başkentlerine kabul edilmesi Filistin halkının sırtına saplanan zehirli bir hançerdir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in bu seyahatlerle Filistin toprakları üzerinde sahte bir meşruiyet kazanma çabasında olduğunu belirten Kanu, Arap ve İslam ülkelerinin İsrail'le normalleşmeyi reddetmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) pazar günü, Mossad Başkanı Yossi Cohen'in aralarında Mısır ve Ürdün'ün de bulunduğu bazı Arap ülkeleri liderleri ve yetkilileriyle bir dizi görüşme yapmayı planladığını duyurmuştu.

Cohen'in görüşmelerle ilhak planının hayata geçmesi durumunda bu ülkelerden gelecek tepkileri azaltmayı planladığı ifade edilmişti.

- İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.