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Hamas'tan Gazze'de Kovid-19'la mücadele için tüm gereksinimlerin sağlanması çağrısı

Hamas, uluslararası topluma İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırmak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tüm gereksinimleri sağlamak için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Hamas'tan Gazze'de Kovid-19'la mücadele için tüm gereksinimlerin sağlanması çağrısı
AA

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "İnsan hakları kurumları, insani yardım kuruluşları, uluslararası toplum ve Dünya Sağlık Örgütü'nden İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın sona ermesi ve Kovid-19 ile mücadele noktasında tüm gereksinimlerin sağlanması için acilen harekete geçmelerini istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Berhum, Filistin yönetiminden de virüsün yayılma tehlikesi nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi halkına karşı tüm sorumluluğunu üstlenmesini istedi.

Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm bölgelerde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Bakanlığın verilerine göre, son olarak virüs tespit edilen 4 kişi ile birlikte toplam vaka sayısı 113'e yükseldi, iyileşen hasta sayısı da 72 oldu.

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