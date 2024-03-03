Hamas'tan, İsrail'in yardım aracını vurmasına tepki

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, sonuncusu Deyr Belah kentindeki Kuveytli bir hayır kurumuna ait yardım kamyonu olmak üzere yardım konvoylarını hedef almasının, "soykırım ve etnik temizlikte ısrarcı tavrının bir göstergesi olduğunu" ifade etti.

"Gazze'deki insani krizi derinleştirme, planlı olarak aç bırakma ve insanların yardım almasını engellemenin", İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş yönteminin temellerinden olduğu belirtilen açıklamada, Gazze halkını yardımdan mahrum bırakmanın, tüm insani yasa ve kurallar ile soykırım savaşının sona ermesini talep eden Uluslararası Adalet Divanı kararlarına aykırı olduğu kaydedildi.