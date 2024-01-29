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        Haberler Dünya Hamas'tan Tel Aviv'e füze saldırısı

        Hamas'tan Tel Aviv'e füze saldırısı

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'i roketlerle vurduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 19:49 Güncelleme: 29.01.2024 - 19:49
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        Hamas'tan Tel Aviv'e füze saldırısı
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        Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “İşgal devleti İsrail’in sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv'i roketlerle vurduk.” denildi.

        Öte yandan İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberinde, “Büyük Tel Aviv bölgesinde (merkez bölge) sirenler çaldı ve Gazze Şeridi'nden Büyük Tel Aviv bölgesine doğru en az 12 roket fırlatıldı.” ifadelerine yer verildi.

        Haberde, roketlerin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından engellenmeye çalışılması sonucu patlamaların duyulduğu kaydedildi.

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        #Hamas
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