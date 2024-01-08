Hamas'tan Tel Aviv'e roketli saldırı

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 94. gününde devam ederken Hamas güçleri İsrail kentlerini roketlerle hedef almaya devam ediyor.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara karşılık Tel Aviv'i roketlerle vuruyoruz" ifadesi kullanıldı.

Kassam Tugayları daha sonra salvo şeklinde fırlatılan roketlerin görüntüsünü yayımladı.

Öte yandan, İbranice yayın yapan Yediot Ahronot gazetesinin haberinde Rişon LeTsiyon, Tel Aviv, Ramle, Nes Ziona, Yashresh, Be'er Yaakov, Holon ve Lid kentlerinde uyarı sirenleri çaldığı belirtildi.

İsrail ordusunun açıklamasında da Gazze'den ülkenin orta kesimine 8 roket fırlatıldığı, bunlardan 3'ünün Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi ile etkisiz hale getirildiği, 4'ünün açık araziye düştüğü belirtildi ancak bir roketin akıbetiyle ilgili bilgi verilmedi.