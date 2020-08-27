Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nden İsrail'e

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2014'te düzenlediği saldırıların bitiş yıl dönümü münasebetiyle Hamas'tan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'e, uyguladığı ablukaya rağmen direnişin her zamankinden daha kararlı ve güçlü seviyede olduğu ifade edildi.

Direnişin güçlü bir şekilde devam ettiği kaydedilen açıklamada, Gazze'ye uygulanan ablukanın devam etmesine müsade edilmeyeceği belirtildi.

İsrail'in, Filistin halkına ve kutsal mekanlara karşı gerçekleştirdiği ihlaller ve işlediği suçların unutulmayacağı aktarıldı.

İslami Cihad Hareketi ise, İsrail'in Gazze'de uyguladığı ablukaya devam etmesinin halkta patlamaya yol açacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, Filistin direninişinin tüm sıkıştırma politikalarına ve ablukaya rağmen kendisini geliştirmekten geri durmayacağı vurgulandı.

İsrail'in "Koruyucu Hat Operasyonu" adını verdiği saldırı, 8 Temmuz 2014'te başlamış 51 gün sürmüştü. Saldırıda Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, İsrail ordusu 51 gün boyunca 6 bin hava saldırısının yanı sıra 14 bin 500 tank atışı ve 35 binden fazla top atışıyla Gazze'yi vurdu. Filistinli gruplar ise İsrail'in hava saldırılarına roket ve füzelerle karşılık verdi.

İsrail'in saldırılarında 551'i çocuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli şehit oldu, 11 binden fazla kişi de yaralandı.

Gazze'de beklemediği bir direnişle karşılaşan İsrail ordusu da ağır kayıplar verdi.

Yaşanan çatışmalar ve atılan roketler nedeniyle 67'si asker, 73 İsrailli öldü, 740'ı asker 2 bin 522 kişi yaralandı.