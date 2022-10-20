B VİTAMİNİ VE DEMİR ANA ETKEN

Hamburgerin ekmeğinde bulunan B vitamini ile sığır etinin içerisinde ki demir ile bütünleşen lezzet elbette tüketen insanları mutlu edecek düzeyde. Ancak bunun bilimsel olarak kanıtlanmış olması hem bilim dünyasını hem de duyan insanları şaşkınlığa uğratıyor.