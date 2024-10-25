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        Hamburgerlerde koli basili alarmı

        ABD'nin 13 eyaletinde McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi nedeniyle hastalanan kişi sayısının 75'e çıktığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 21:24 Güncelleme: 25.10.2024 - 21:24
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        Hamburgerlerde koli basili alarmı
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        ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) ülkenin 13 eyaletinde McDonald's'ın "Quarter Pounder" adlı hamburgerinde koli basili bakterisine rastlanmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

        Açıklamada söz konusu bakteri nedeniyle hastalanan kişi sayısının 75'e yükseldiği belirtilerek, 22 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        CDC 23 Ekim'de, bu bakteri nedeniyle hastalanan 49 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

        Hamburgerlerde kullanılan sığır etinden yapılan köfte ve soğanın koli basili bakterisi içerebileceği ancak bunun kesin olmadığı kaydedilen açıklamada, McDonald's'ın bazı eyaletlerde bu hamburgerlerin satışını ve şüpheli malzemelerin kullanımını durdurduğu belirtilmişti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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