Hamdi Alkan: Ben kazanıyorum onlar tatil yapıyor

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Gazetecilere poz verip soruları cevaplandıran ikiliden Selen Görgüzel, "Tatil bitti mi?" sorusuna, "Tatil biter mi hiç?" karşılığını verdi. Yönetmen Hamdi Alkan ise "Ben çalışıyorum, onlar tatil yaparak paralarımı yiyorlar" diyerek, eşine takıldı