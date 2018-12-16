Bir restoranda toplantıda olan Alkan, dışarıda kendilerini bekleyen basın mensuplarını masaya çağırarak, "Sizi bekletmeyelim, içeriği ve detayları şimdilik sürpriz olsun. Erol Bey ve Zihni Bey ile bir film projemiz var, onu konuşuyoruz" dedi.

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan, uzun süren toplantı sonrasında alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

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