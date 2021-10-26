İHA

Olay, Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Metin B., hamile eşi O.B, ile 9 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğunu tüfekle rehin aldı.

İHA'nın haberine göre, Metin B.’nin annesinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri güçlükle Metin B.’yi ikna ederek O.B. ve çocuklardan birini kurtardı.

Diğer çocuğunu bırakmamakta ısrarcı olan Metin B, kendisini etkisiz hale getirmek için evin arkasından girmek isteyen polis ekiplerine silah çekerek korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Bir süre sonra da kendisini tanıyan polis ekiplerinin Metin B. ile iletişime geçmesiyle ikna olan şahıs, diğer çocuğunu da bıraktı. Zanlı ikna edildikten sonra da gözaltına alındı.