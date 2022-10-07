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Haberler Gündem 3. Sayfa Hamile eşini öldüren caninin dosyası Yargıtay'da - Öne Çıkan Haberler
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6 aylık hamile eşini öldüren kocanın 'iyi hal indirimli' cezasının onanması talep edildi

Konya'da hamile eşi Sadife Yüzer'i vahşice katleden Ali Rıza Yüzer'e, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal indirimi' uygulanarak verilen 23 yıl hapis cezası Yargıtay'a taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne cezanın onanması talebinde bulundu

Hamile eşini öldüren caninin dosyası Yargıtay'da - Öne Çıkan Haberler
Hamile eşini öldüren caninin dosyası Yargıtay'da
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DHA

Konya'da 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer´i (35), karnındaki bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren Ali Rıza Yüzer (36), en son Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesince 'haksız tahrik' ve 'iyi hal indirimi' uygulanarak, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre, itiraz üzerine dosya temyiz için Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne, cezanın onanması talebinde bulundu. 1'inci Ceza Dairesi de savcılığın talebini ve dosyayı inceleyip, kararını verecek.

5 EL ATEŞ EDİP KATLETTİ

Çumra ilçesinde çiftçilik yapan 12 yıllık evli Ali Rıza Yüzer, 16 Aralık 2020´de, 3 çocuğunun annesi 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i karnındaki bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle vurdu. Yüzer´in 5 el ateş ettiği Sadife Yüzer, kanlar içinde yere yığılırken, Ali Rıza Yüzer sağlık ekiplerine haber verdi. Sadife Yüzer, gelen sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ali Rıza Yüzer, tutuklandı. Yapılan DNA testinde Yüzer'in ölen bebeğin babası olduğu ortaya çıktı.

YEREL MAHKEME, MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'Gebe olduğunu bildiği eşine karşı kasten öldürmek' suçundan yargılanan Ali Rıza Yüzer, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Yüzer'in suçu 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiğini kanaat getirip cezayı müebbet hapse indirdi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Yüzer'in avukatı, bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurup, karara itirazda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, cezayı fazla bulup, kararı bozarak dosyayı yeniden 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´ne gönderdi. Yerel mahkeme kararını yeniledi. Dosya, tekrar Konya Bölge Adliye Mahkemesi´ne gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde 8 Haziran'da görülen duruşmada Ali Rıza Yüzer'e önce müebbet hapis cezası verdi. Heyet, ''Maktulenin olayın hemen öncesinde sanığa 'Efe sadece senin çocuğun, diğerleri senden değil, karnımda olan çocuk da senden değil' sözünü söyleyip söylemediğinin olay anında olay mahallinde sanık ve maktule dışında başkaca kimsenin bulunmaması karşısında bu sözün maktule tarafından söylendiği yönündeki sanık savunmasının aksinin ispatının mümkün olmadığı; gerekçesiyle suçun 'haksiz tahrik' altında işlendiğini belirtti. Heyet, ayrıca Yüzer'in 'yargılama sürecindeki davranışlarını' göz önünde bulundurarak cezayı 23 yıla düşürdü.

DOSYA, TEMYİZ İÇİN YARGITAY'A GÖNDERİLDİ

Bu kararın ardından dosya temyiz için Yargıtay´a gönderildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne, cezanın onanması talebinde bulundu. Savcılık kararında, ''Sanığın suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin dosyada delil bulunmadığı, maktulenin sanığı başkalarıyla aldattığına anlamına gelecek şekilde olayın hemen öncesinde 'Efe sadece senin çocuğun, diğerleri senden değil, karnımda olan çocuk da senden değil' şeklinde söz söylemesinden kaynaklanan hiddet ve elemin etkisi ile eylemi gerçekleştirildiği anlaşıldı' ifadelerine yer verdi. 1'inci Ceza Dairesi de savcılığın talebini ve dosyayı inceleyip, kararını verecek.

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