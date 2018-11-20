Fahriye Evcen, hamile olduğunu öğrendikten sonra Almanya'daki ailesinin yanına gitmişti. 4 aylık hamile olan Evcen, her fırsatta çocuklarla zaman geçiriyor. Fahriye Evcen, UNICEF işbirliğiyle Almanya’da doğduğu Solingen'de bir araya geldiği çocuklarla tüm gün oyunlar oynadı.

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