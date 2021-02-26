Hamile kadın hastaneye yetişemeyince acil servisin önünde araçta doğum yaptı

Yenişehir ilçesinde yaşayan Adile G, doğum sancısının başlaması üzerine, eşiyle İnegöl Devlet Hastanesine gitmek üzere yola çıktı.Adile G, hastanenin acil servisinin önüne geldiğinde daha fazla dayanamayarak, araç içerisinde doğum yaptı.Sağlık ekiplerinin seferber olduğu doğumda anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Doğumun ardından Adile G. ve dünyaya getirdiği kız bebeği, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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