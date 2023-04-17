Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Hamile kadına kapkaç şoku!
ABONE OL

İstanbul'da yaşandı! Hamile kadına kapkaç şoku

İstanbul'da kapkaç dehşeti yaşandı. Zanlıların hedefi ise 5 aylık hamile bir kadın oldu. Avcılar'da yaşanan olayda bebek arabasıyla yürüyen Yağmur Şeneroğlu adlı kadının cep telefonu bir şüpheli tarafından çalındı

Son dakika haberler: Hamile kadına kapkaç şoku!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Avcılar'da 5 aylık hamile olan Yağmur Şeneroğlu, bebek arabasıyla yürüdüğü sırada, arkasından sessizce yanaşan şüpheli cebindeki cep telefonunu alarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, 10 Nisan'da saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Hastaneye gitmek için evden çıkan 5 aylık hamile Yağmur Şeneroğlu, bebek arabasındaki 2 yaşındaki kızı ile kaldırımda ilerlerken arkasından sessizce yanaşan şüpheli, Şeneroğlu'nun cebindeki telefonu alarak uzaklaştı. Saniyeler sonra telefonunun çalındığını fark eden kadın, şüphelinin peşinden gitti.

"DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYOR ARTIK"

Telefonu çalınan Yağmur Şeneroğlu'nun yakını Servet Şeneroğlu, "Hastaneye gitmek için evden çıkıyor, kayınpederi onları arabasıyla hastaneye götürecekti. Kamera kaydına baktık. Takip ediyor, yaklaşıp cebinden telefonu alıyor. Emniyete gittik. Şahintepe ve Güvercintepe mahallelerinde son bir haftadır benzer olaylar olmuş. Yengem korktuğu için hastaneye gidemiyor. Dışarı çıkmaya korkuyor artık" ifadelerini kullandı. Polisin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana'da baba ile oğlu sokakta katlettiler! - Son dakika haberleri, Adana haberleri
GÜNDEM Baba ile oğlu sokakta katlettiler!
KADİR GECESİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ 2023 | Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir ve nasıl ibadet edilir?
GÜNDEM Kadir Gecesi çekilecek tesbih ve zikirler
Son dakika: İYİ Parti'de 14 Mayıs seçimleri için Zafer duası
GÜNDEM İYİ Parti'de 14 Mayıs seçimleri için Zafer duası
KADİR GECESİ BUGÜN MÜ? 2023 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün ve bugün mü idrak edilecek? İşte Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi tarihi!
GÜNDEM Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi tarihi!
Eskişehir'de korkunç olay! Son nefesini çarpan araçta verdi! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Korkunç olay! Son nefesini çarpan araçta verdi!
Son dakika: Şişli'de servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı
GÜNDEM Kızakladı, karşı şeride geçti! 1 yaralı
Kadir Gecesi nedir, ne oldu ve Kandil mi? Kadir Gecesi'nin anlamı, önemi ve faziletleri
GÜNDEM Kadir Gecesi nedir? İşte anlamı ve önemi
Kızılcık Şerbeti hangi taşı yerinden oynattı?
GÜNDEM Kızılcık Şerbeti hangi taşı yerinden oynattı?
Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den flaş uyarı: 5 bölgede sağanak! Hava durumu İstanbul, hava durumu Ankara, hava durumu İzmir, hava durumu Bursa
GÜNDEM Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!
DP lideri Gültekin Uysal: Bir tarihi kavşağa doğru ilerliyoruz
GÜNDEM Uysal: Bir tarihi kavşağa doğru ilerliyoruz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.