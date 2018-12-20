Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Merkezi'nde Hatice Akkol isimli bir hastanın apandisit ameliyatı olduktan sonra serviste yer olmadığı için beyin cerrahi servisine yatırıldığı iddia edilmişti.

İHA'nın haberine göre; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, herhangi bir ihmalin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını açıkladı.

BEÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda yer alan Hatice Akkol’un 10 Aralık 2018 günü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne getirildiği, 22 haftalık hamile olan Akkol’un akut apandisit tanısı ile acil ameliyata alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada olayla ilgili herhangi bir ihmalin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla rektörlük tarafından inceleme başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi: “Yazılı ve görsel medyada yer alan ve Hatice Akkol isimli vatandaşımızın yaşadığı üzücü hadise ile ilgili olarak Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizden alınan bilgiler doğrultusunda açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. 10.12.2018 tarihinde Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimize getirilen, yaklaşık 22 haftalık hamile olan Hatice Akkol, akut apandisit tanısı ile acil ameliyata alınmış, Genel Cerrahi Servisinde yer olmaması nedeniyle Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde takibe alınmıştır. Ameliyat sonrası kadın doğum ve genel cerrahi tarafından takibi yapılan hastamızın 12.12.2018 tarihinde saat 00:10 civarında kanamasının olması nedeni ile ilgili doktorlar tarafından gerekli müdahaleler ivedi olarak yapılmıştır. Yenidoğan Yoğun Bakım Servisine alınan “400 gr fetüs” yapılan tüm tıbbi müdahalelere yanıt vermemiştir. Bu elim hadise ile ilgili herhangi bir ihmalin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla rektörlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır.”

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