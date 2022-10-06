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"Hamileler grip aşısı olmalı, kapalı alanlarda maske kullanmalı"

Tekirdağ Çorlu İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, gribal enfeksiyon hastalıklarında artış olduğunu belirterek, "Özellikle 65 yaş üstü ya da eşlik eden hastalığı olan kişilerin grip aşısı ile aşılanmalarını öneriyoruz. Ayrıca yine gebelerin grip aşısı ile aşılanmasını, yoğun kalabalık ortamlara girdiklerinde maske kullanmalarını tavsiye ediyoruz" dedi

"Kapalı alanlarda maske kullanın" uyarısı!
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DHA

Çorlu İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, mevsim değişikliği nedeniyle gribal enfeksiyon hastalıklarında artış olduğunu söyledi. Hava sıcaklıklarında ani bir düşüş yaşandığını ve eylül ayına enfeksiyonun hızlı bir giriş yaptığını belirten Doç. Dr. Doğan, "Bunun oluşturmuş olduğu değişim, kişilerin buna fiziksel olarak uyum sağlamadaki güçlüğü, solunum yolu enfeksiyonları ile karşılaşma sıklığını da artırdı. Ayrıca geçtiğimiz 2 yıl, uzun süre bir maske kullanımımız var. Bu maske kullanımına bağlı olarak maske, bizi sadece koronavirüsten değil; diğer virüslere bağlı hem alt hem üst solunum yolu enfeksiyonlarından da korudu" dedi.

"SEMPTOM ALAN ÇOCUKLAR, OKULA GÖNDERİLMESİN"

Doç. Dr. Doğan, söz konusu 2 yıllık süreçte vücuttaki antikor miktarının koronavirüsle mücadele etmek için azaldığını, bu nedenle, bu yıl daha fazla üst solunum yolu enfeksiyonu ile karşılaşılabileceğini aktardı. Okulların açılmasının enfeksiyon yayılımını artırabileceğini ifade eden Doç. Dr. Doğan, "Aynı sıradalar; faaliyetler, gribal enfeksiyonları veya virüslere bağlı enfeksiyonların yayılımını artırabilir. Semptom alan çocuklar, okula gönderilmesin gönderilecekse de maske kullanılsın" diye konuştu.

"HAMİLELER GRİP AŞISI OLMALI"

Virüslere karşı 65 yaş üstü kişilerin grip aşısı olması, hamile kadınların da kapalı alanlarda maske kullanmasını öneren Doç. Dr. Doğan, "Özellikle 65 yaş üstü ya da eşlik eden hastalığı olan kişilerin grip aşısı ile aşılanmalarını öneriyoruz. Ayrıca yine gebelerin grip aşısı ile aşılanmasını öneriyoruz. Gebelerin bulundukları immün durum nedeniyle üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı, normal insanlardan daha fazla yatkındırlar ve daha fazla ağır geçirme riskiyle karşı karşıyadırlar. Özellikle yoğun, kalabalık ortamlara girdiklerinde maske kullanmalarını öneriyoruz. Beslenme düzeni, uyku ve vitamin takviyesi öneririz. Gebeler aşı olabilirler, bu konuda engel bir durum yok. Eğer alerjik bir durum söz konusu değilse, gebelerin grip aşısı olmalarında herhangi bir engel yok" dedi.

"HER İKİ AŞININ KORUCULUĞU FARKLIDIR"

Doç. Dr. Doğan, aşıların ayrı ayrı koruyucu özelliğinin bulunduğunu, toplumda bu konuda yanlış bir algı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Doğan, "Koronavirüs farklı bir virüs ve bu aşı bizi koronavirüse karşı korur. Grip aşısı özellikle influenza virüse karşı koruyuculuğu olan bir aşı. Bu da bizi influenza virüse karşı korur. Yalnız şöyle bir durum var; aynı zaman diliminde, iki virüsle enfekte olma olasılığı. Ve iki virüsle beraber enfekte olunduğunda, daha ağır bir klinik tablo ortaya çıkar. Bu nedenle diğer hastalığın da hafif geçirilmesine sebebiyet verir. Bu nedenle koronavirüs hem de grip aşısı olunmasını öneririz" diye konuştu.

"YOĞUN BAKIMLAR BOŞ, AŞIYA TALEP AZALDI"

Doç. Dr. Doğan, koronavirüsün pik dönemde aşılara büyük ilgi olduğunu hatırlatarak, "Koronavirüs, yatay bir seyir halinde. Bizim vaka sayımız 20-30 arasında. Toplam test sayısıyla mukayese ettiğimizde bir yüzde 10'luk pozitifliğimiz var, bu yüz 10'luk pozitiflik içerisinde ağır geçiren vaka sayımız neredeyse çok çok az. Binde birlerin altında ve yatan hastamız yok. Şu an için yoğun bakımda takip ettiğimiz hastamız yok. PCR'a başvuru sınırlı. Günlük ortalama 270 test çalışıyoruz. Aşıya özellikle son üçüncü pik döneminde ciddi bir talep vardı. Günlük de 2-3 bin civarında bir Covid-19 aşısı uyguladık. Fakat son 1 aydır talepte ciddi bir azalma var. Şu an için günlük aşı sayımız 100 civarında" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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