Hamileliğinin 37. haftasına gelmiş olan anne adayları için artık şaşıracakları çok da fazla bir şey kalmaması ile birlikte bebeğin anne karnının dışında bir dünyada yaşamak için vücudunu hazırlamaya devam etmesinin yanı sıra, anne vücudu da bu haftalarda doğum için hazırlanmaya devam ediyor olacak. Bu haftalarda Braxton-hicks kasılmalarının sıklığı ve süresi artabilir. Peki, Hamileliğin 37. haftasında neler olur? Hamileliğin 37. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 37. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik



Hamileliğin 37. Haftasında Bebeğin Gelişiminde Neler Olur?

• Hamileliğin 37. haftasında bebeğiniz yaklaşık olarak 2,8 kilo ve boyu 48 cm civarındadır.

• Bebeğiniz karnınızın alt bölgesine indikçe, kaburgalarınıza uyguladığı baskı azalıyor; bu nedenle biraz daha rahat hissediyor olmalısınız.

• Bebeğin sindirim sistemi çalışıyor ve artıkları dışarı veriyor. Bebeğinizin ilk dışkısında hamilelik boyunca biriken artıklar olacaktır ve bu yapışkanımsı yeşil renkli dışkıya ise mekonyum adı verilmektedir.

• Bebeğin bağışıklık sistemi hala gelişmeye devam ediyor. Doğumdan sonra anne sütü yolu ile antikorlar alıp, bağışıklık sistemini daha da güçlendirecektir.

• Hamileliğinizin 37. haftasında bebeğinizin bütün solunum sistemleri doğum için hazırlanmış durumdadır. Bebeğinizin akciğerlerinin hava ile ilk temas edeceği ana kadar gelişmeye devam edeceğini de bilmeniz gerekmektedir. Anne karnında nefes alabileceği bir ortama henüz sahip olmasa bile, bebeğiniz bu hafta itibari ile anne karnı içerisinde yavaş yavaş nefes alıp vermeye benzer hareketlerle, bu refleksini geliştirmek için çabalayacak.

• Bunun yanı sıra henüz gelişiminin tamamen bitmediğini söyleyebileceğimiz organlar arasında kemikleri de bulunmaktadır. İşlevsel olarak hazır ve kullanımdalar, fakat henüz kıkırdaksı yapıdalar ve sertleşmek için doğumdan sonrasını bekliyorlar.

• Her ne kadar bebeğiniz bu zamana kadar olan gelişimini başarıyla tamamlamış olsa bile, 38. hafta içerisinde gerçekleşen doğumlar erken olarak kabul edilebilir. Doğumun gerçekleşmemesi halinde geriye kalan haftalarda da bebeğin alması gereken yaklaşık yarım kilo kadar bir ağırlık daha bulunmaktadır. Erkek olacak bebekler için bu miktar biraz daha fazla olabilir bu sebeple kız çocuk bekleyen annelere göre, erkek çocuğu bekleyen anneler biraz daha çok yemek yeme ihtiyacı duyarlar.

• Bu dönemde ortalama her dört bebekten üçü anne karnında doğum pozisyonu olan baş aşağı pozisyonda yatmaktadır. Bu vesile ile bebeğinizin kafatası annenin leğen kemiği tarafından korunacak şekilde doğuma kadar bekler durumda olur.

• Bebeğinizin bu dönemde saçları çıkmış durumdadır, ancak bazı bebekler diğerlerine oranla daha az saçla doğabilirler.

• Bu zamana kadar bebeğinizi koruyan lanugo isimli tüy tabakası bu hafta içerisinde yok oldu, ancak bu dönemde, bebeğinizi hem anne karnında hem de doğumdan sonraki ilk aylada koruyacak yeni bir tabaka daha oluşacak. Bu tabaka doğumdan sonra bebeğinizin üzerinde görebileceğiniz beyaz ve kaygan sümüksü bir sıvıdan oluşmaktadır. Verniks (vernix caseosa) ismi verilen bu sıvı asıl görevinin yeni doğmuş bebeğin mikrobiyomunu oluşturmasına yardım etmek olduğu tahmin ediliyor. Bu konudaki bütün çalışmalar sonucunda doktorlar, bebeğin doğumdan sonraki ilk 48 saat içerisinde yıkanmamasının daha doğru olacağının belirtilmesidir.



Hamileliğin 37. Haftasında Annenin Bedeninde Ne Gibi Değişimler Olur?

• Hamileliğinizin 37. haftalık sürecinde artık daha rahatsınız ancak sürekli sıcaklıyor ve kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz. Bu durum vücudunuzun çok daha fazla efor sarf etmesinden kaynaklanıyor. Çünkü vücudunuzda, bebeğinizi ve kendinizi beslemek için ne kadar kan dolaşıyorsa, sizin de o kadar çok kalori tüketmeniz gerekiyor, bu durumda da fazladan kullanılan enerji vücut ısınızı arttırıyor.

• Vücut Isınızı Ferahlamak İçin 4 Yöntem

1. Buzdolabınızda jel maskesi bulundurun ve dinlenirken gözlerinizin üzerine koyun.

2. Ellerinizi ve bileklerinizi soğuk suya tutun.

3. Ferahlatıcı soğuk su spreyi veya küçük bir vantilatör bulundurun.

4. Devamlı sıvı tüketin.

• Kendinizi çılgınca temizlik yaparken buluyorsanız, yuva yapma güdünüzün meydana çıktığından emin olabilirsiniz. Bu sizi doğuma hazırlayan bir güdüdür ve her kadın bunu hissetmez ancak siz ağır mobilyaları yerlerinden oynatmadığınız sürece zararsızdır. Bu süreçte kesinlikle ağır şeyler kaldırmamalısınız, çünkü bağlarınız hamileliğinizden dolayı yumuşak bir durumdadır. Bu sebeple bacaklarınızı burkma ya da belinizi incitme riskiniz çok yüksektir. Gerektiğinde yakınlarınızdan yardım istemelisiniz.

• Eğer temizlik yapmak istiyorsanız, çamaşır suyu gibi sert kimyasallar kullanmayın.

• Braxton Hicks kasılmaları artık daha sık ve güçlü.

• Bu dönemde uyumak her zamankinden daha zor geliyor olabilir. Eğer mümkünse, gün içinde kendinizi yormamaya dikkat edin, bebeğinizin hareketlerini takip etmeye devam edin ve eğer hareketlerinde bir azalma hissederseniz mutlaka doktorunuzu arayın.

• Doğuma artık sayılı günler kaldığı bu son haftalarda içeride bebeğin kütlesinin artmaya devam etmesiyle birlikte, leğen kemiğinize olan baskı da artacaktır. Bebeğinize daha fazla yer açmak için bugüne kadar bebeğinizin içinde yüzdüğü amniyonik sıvı azalmaya başlayacak. Bu sebeple bu hafta itibari ile hamilelerin yaşadıkları vajinal akıntının artması normaldir ancak bu haftalarda, bu akıntı içerisinde kan da fark edebilirsiniz, bu yüksek ihtimalle doğuma birkaç gün kaldığının bir işaretidir. Fakat şiddetli ağrı ile birlikte çok kanamanız varsa, derhal doktorunuzu arayın.

• Bu günlerde göğüslerde hissedilen hassasiyet hamileler arasında oldukça yaygındır. Çok yaygın olmasa da, bazı kişilerde bu hassasiyet acı verici seviyelere kadar ulaşabiliyor.

• Buna benzer bir hassasiyet yaşayabileceğiniz başka bir nokta ise midenizdeki yanma ve hazımsızlık olacaktır.

• Yorgunluk ve uykusuzluk, hamilelerde diğer insanlarda yol açtığından daha fazla bacak kramplarına yol açar. Ayrıca susuzluk, kalsiyum ve magnezyum eksikliği de bacak kramplarının sebebi olabilir.

• Taşıdığınız annelik yükünün fiziksel yönü yorgunluğun yanı sıra bacaktaki kılcal damarlarda çatlamalar olan varise neden olabilir. Eğer bunun semptomlarını bacaklarınızda görüyorsanız sol tarafınıza dönerek uyumak daha iyi olacaktır. Buna ek olarak yatarken ya da uzanmış dinlenirken ayaklarınızın altına yastık koymak da dolaşım sisteminizin rahatlamasını sağlayacaktır.