Hamileliğin 38. haftasından itibaren her gün, hamileliğinizin son günü olabilir. Artık doğuma yaklaşılan son düzlüğe girdiniz ve uzunca bir süredir hayalini kurduğunuz o önemli gün oldukça yaklaştı hatta her an olabilir. Bebeğiniz artık bir an önce anne karnından çıkmak için son hazırlıklarını tamamladı ve artık çıkmayı bekliyor. Vücudunuz şu anda hem size hem de bebeğinize artık dar geliyormuş gibi hissetmeniz son derece olağan bir durumdur. Bundan sonra hayatınız çok da farklı ve hareketli olacak. Peki, Hamileliğin 38. haftasında neler olur? Hamileliğin 38. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 38. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.



Hamileliğin 38. Haftasında Bebeğin Gelişiminde Neler Olur?

• Hamileliğin 38. haftası itibari ile bebeğiniz yaklaşık olarak 50 cm boyunda ve yine yaklaşık olarak 2,9 kg ağırlığında. Artık son birkaç haftayı sadece yatıp kilo almak için kullanıyor olacak.

• Bebeğinizin vücudundaki tüylerin bir çoğunluğu tamamen döküldü ancak bazı bebekler vücutlarının bazı bölgelerinde lanugoyla doğar ve bunlar ilk birkaç gün ya da hafta içinde tamamen dökülür.

• Emmek ve yutmak için kasları oldukça geliştiği için amniyotik sıvıyı içine kolaylıkla çekiyor ve gereksiz maddeler ince bağırsaklarında toplanıyor.

• Akciğerleri ise hala olgunlaşmaya devam ediyor. Bebeğiniz dünyaya gelip ilk nefesini almaya başlayana kadar hava keselerinin birbirlerine yapışmaması için akciğer kendiliğinden yapışkan bir madde üretiyor ve sürfaktan denen bu madde bebeğiniz nefes almaya başladığında hava keselerinin birbirine yapışmasını engelleyecek.

• Bu evrede bebeğiniz sesinizi duyabiliyor. Bu sebeple hem siz hem de eşiniz, bebeğiniz ile sık sık konuşmayı sakın ihmal etmeyin.

• Konum olarak karnınızın alt bölümlerine yerleşmiş yani doğum pozisyonu almış durumda bekliyor. Hormonlarınız vücudunuza kasılma emri verdiğinde bebeğiniz dünyaya gelecek.

• 38. haftada bebeğiniz kilo almaya devam ederken aynı zamanda beyni ve sinir sisteminin ince ayarlarını yapar, bunun nedeni ise doğduğunda onu bekleyen bütün o ilgi çekici nesnelerin bulunduğu dünyayla başa çıkabilmesi içindir.

• Anne karnında artık çok fazla alanı kalmadığı için 38 haftalık gebelik döneminde bebeğinizin hareketleri değişiklik gösterecektir, ancak merak etmeyin bebeğiniz gayet iyi ve anne karnındaki son birkaç haftasını eğlenerek ve uyuyarak geçirmeye çalışıyor.

• Bu hafta içerisinde doğan bebekler tamamen gelişmiş oldukları için erken doğum sınıfına girmezler. Çünkü aslında bebeklerin 38 ile 42 hafta arasında doğması ihtimali her zaman bulunmaktadır ve belirlenen 40. hafta ise tam olarak bu sürecin ortasını belirtir fakat bu, bebeğinizin kesinlikle 38. haftada dünyaya gelmek istemeyeceği anlamına gelmez.



Hamileliğin 38. Haftasında Annenin Bedeninde Ne Gibi Değişimler Olur?

• Bir çok anne için sonraki birkaç hafta bekleme oyunudur. Bu bekleme zamanınızı bebeğinizin odası ya da halledilmesi gereken ve bebeğinizin doğumundan sonra bir süre ilgilenemeyeceğiniz işler için kullanabilirsiniz.

• Özellikle geceleri rahatça uyumanın giderek zorlaştığını fark edebilirsiniz. Gün içinde fırsat buldukça dinlenin ve ayaklarınızı yüksekte tutun.

• Bebeğinizin gelmesine az bir zaman kala artık doğum çantanızı hazırlayabilir, kişisel ve pratik eşyalar dışında, doğumun herhangi bir anında enerji takviyesine ihtiyacınız olması ihtimalini göz önünde bulundurarak yanınıza besleyici atıştırmalıklar almak faydalı olacaktır.

• Susuz kalmamak için yanınıza özellikle su olmak üzere sağlıklı içecek almayı da ihmal etmeyin.

• En ufak hareketi sizi uykunuzdan uyandırabilir ya da bebeğinizin hıçkırıklarını sanki kendi hıçkırığınız gibi hissedebilirsiniz. Bu arada bu hıçkırıklar, bebeğinizin nefes alma alıştırması yapmaya çalışırken yuttuğu bütün o amniyotik sıvıdan kaynaklanıyor. Bazen bu hıçkırıklar dışarıdan hissedilecek kadar şiddetli olabilirler.

• Doğuma yaklaştıkça bebeğinizin her geçen gün rahminizde daha da aşağı doğru indiğini hissedebilirsiniz. Bu sizin daha rahat nefes almanızı sağlasa da, pelvisinizde çok daha fazla baskı hissetmenize sebep olacaktır.

• Birçok annede doğum vakti yaklaştıkça göğüslerde kolostrum adı verilen sızıntılar oluşur ve bu ilk süt, henüz bebeğiniz doğmadan göğüslerinizde kendini göstermeye başlar. Oldukça ince, sarımsı bir sıvı olan kolostrum, anne sütünün habercisi olarak antikor doludur ve daha sonrasında gelecek anne sütüne oranla bebeğinizi ilk kez karşılaştığı dünyaya karşı korumak için çok daha fazla protein, daha az yağ ve şeker içermektedir. Eğer göğüsleriniz kolostrum akıtmaya başladıysa, sütyenlerinizin içine emziren anneler için üretilen petlerden takarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

• Eğer doğal yollardan bir doğum gerçekleştirmeyi planlıyorsanız ve artık hamile olmak canınızı sıkmaya başladıysa, sizi riske sokmayacak egzersizlerden cinsel ilişkiye kadar birçok farklı yol deneyerek bebeğin dünyaya gelme gününü biraz öne çekmeyi deneyebilirsiniz. Hatta bazı anne adayları ananas yemenin doğumu daha erkene aldığını bilinmektedir, isterseniz deneyip gerçek olup olmadığını görebilirsiniz ancak sıkıntılı bir hamilelik süreciniz varsa kesinlikle denemeyiniz.

• Hamileliğinizin bu son haftalarında eğer hala başlamamış ise, kasılmalarınız bu günlerde başlayabilir. Ancak kasılmaların hepsi bebeğinizin geldiği anlamına gelmiyor bu sebeple hemen panik yapmayın, belki de vücudunuz doğumdan önce birazcık pratik yapıyor olabilir. Bu pratikler bazen biraz ağrılı ve sancılı olabilir, bunu şimdiden bilmenizde fayda var.