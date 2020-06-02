Hamilelik izni ne kadar uzatıldı? sorusu, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması sonrasında gündeme geldi. Bakan Koca, hamilelik yada kamuoyunda bilindiği adıyla doğum izninin uzatıldığını duyurdu. İşte hamilelik izni ile ilgili detaylar...

HAMİLELİK İZNİ NE KADAR? SON DAKİKA

Bakan Koca'nın açıklamasına göre, daha önce gebeliğin 32. haftasında başlayan hamilelik izni, 8 hafta daha uzatılarak bundan sonra gebeliğin 24. haftasında başlayacak. Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"Bakanlığımız ve kamu çalışanı tüm hanımların hamilelik izni Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 8 HAFTA uzatıldı. İdari izin 32. hafta yerine hamileliğin 24. haftasından itibaren başlayacak. Dünyaya bir bebek gelecekse akan sular süren işler durmalı. Veya başkası tarafından yapılmalı."

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2020

DOĞUM İZNİ NASIL ALINIR?

Çalışan anne adaylarının doğum izni alabilmeleri için öncelikle doktordan hamile olduklarına dair rapor alarak, bu durumu ortaya çıkartarak netlik kazandırmaları gerekiyor. Kadın, hamile olduğunu gösterir belgeyi doktor tarafından temin ettikten sonra bunu çalıştığı kurumun insan kaynaklarına ya da muhasebe bölümüne teslim eder. Hamile olduğunuz gösterir bu belge devlet hastanelerinin kadın doğum servislerinden alınıyor. Hamilelik konusunda müspet olan bu belgeyi bağlı olduğu sigorta kurumuna ulaştırması ve kendi bulunduğu iş yerine de bilgi vermesi gerekir. Hamile olan anne adayının, hamile olma halini doktor raporu ile bağlı olduğu sigorta kurumuna bildirmesi mutlaka gereklidir ki hamilelik durumunda kadına doğacak tüm haklarından sorunsuz bir şekilde faydalanabilsin.