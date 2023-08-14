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BEYİNDE GRİ MADDE AZALIYOR Hamilelik sürecinde beyinde gelişen en büyük değişimlerden birisi ise gri madde miktarının azalmasıdır. Bu bölge kişide karar verme, dikkat ve hafıza gibi yüksek bilişsel işlevlerde rol oynar. Nöron gövdelerinde bulunan gri madde azalmasına rağmen beyaz maddenin arttığı görülür. Beyaz madde, beynin farklı bölgelerini biribirine bağlar ve bölgeler arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Hamilelik sırasında beyaz madde beyin fonksiyonlarını destelemek için artar.

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ANNELERİN GEREKSİZ ŞEYLERE ODAKLANMASI ENGELLENİYOR Nature Neuroscience'da yayımlanan bir makaleye göre hamile kadınların beyinlerinde azalan gri madde, bazı işlevlerin daha az yerine getirilmesini sağlayarak asıl yapılması gereken işleri verimli hale getiriyor. Annelerin bebeklere karşı bağlılığı artıyor ve kendilerini çocuk bakımına hazır hale getiriyorlar.

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BİR TÜR BAHAR TEMİZLİĞİ New York Üniversitesi'nden Robert Froemke "Bunu bir tür bahar temizliği olarak düşünebilirsiniz. Beyindeki gri maddenin azalması annneleri bebek bakımına karşı hazırlayan organize edici bir değişim" dedi. Kaynak: National Library of Medicine

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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