Hamilelikte plastiğe maruz kalınması bebekte öğrenme bozukluğuna yol açıyor

Plastik ve kozmetiklerin halk sağlığı açısından önemini belirten Prof. Dr. Yıldırım, "Özellikle 2000'li yıllardan sonra tüm dünya genelinde okul çağındaki çocukların zekasında ciddi bir düşüş görüldüğü, dahi (zeki) çocuk sayısında da ciddi bir azalma olduğu gözlenmiş ve sebeplerin araştırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmiştir. Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu, gıda yoluyla alınan kimyasalların yanı sıra özellikle plastik ve kozmetiklerle bulaşan ve hamilelik sürecinde annenin maruz kaldığı kimyasalların, anne karnındaki bebekte zeka gelişimi üzerinde ciddi sorunlara yol açtığı ortaya konmuştur" diye konuştu.

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'BEBEĞİN SİNİR DOKUSUNU BASKILIYOR'

Sezaryen doğumda plastiğe çok fazla maruz kalındığını söyleyen Yıldırım, "Özellikle sezaryen doğumlar, bu plastik maruziyetini arttırıyor. Sezaryen doğum sonucu mecburen çok fazla tıbbi cihaz kullanıldığı, anne sütünün gelmemesiyle de yeni doğan bebekte biberon ve emzik kullanımı bir mecburiyet haline geliyor. Sıklıkla plastik ve kozmetiklerin yapımında kullanılan ve annenin hava, deri ve ağız yoluyla aldığı bu kimyasallar, östrojeni taklit etmek suretiyle anne karnındaki bebeğin sinir dokusunda ve genital organlarında gelişimi baskılamakta, özellikle erkek çocuklarda bu yıkım çok daha belirgin olmaktadır" ifadelerini kullandı.