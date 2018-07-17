Hamilton - Livingston rakamlar

İskoçya Lig Kupası Grup F heyecanı devam ediyor. Hamilton, 17 Temmuz 2018 Salı günü Livingston takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Ev sahibi Hamilton, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Livingston, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 447. İddaa'da Hamilton kazanır 2.40, berabere biter 2.90, Livingston kazanır 2.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Hamilton son haftadaki Livingston müsabasında 2-0 kazandı.

Livingston ise Hamilton karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Livingston, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Livingston, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.