Hamilton - St. Johnstone sahaya çıkıyor

İskoçya Premiership heyecanı devam ediyor. Hamilton, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü St. Johnstone takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Hamilton 3 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken St. Johnstone 4 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Hamilton, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. St. Johnstone, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 422 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hamilton kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.00, St. Johnstone sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Hamilton önceki hafta Motherwell mücadelesinde 3-0 yenildi.

St. Johnstone ise Ross County maçında 1-1 berabere kaldı.

Hamilton, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Hamilton, kendi sahasında 1 gol attı, 4 gol yedi.

St. Johnstone ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. St. Johnstone, 0 gol atarken 2 gol yedi.

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