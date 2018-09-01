Hammarby - Djurgardens maçı rakamları

Hammarby ve Djurgardens, 02 Eylül 2018 Pazar günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. 43 puanlı Hammarby 2. sırada bulunuyor, Djurgardens 29 puana sahip ve 8. sırada. Hammarby son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Djurgardens son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 624 kodlu maçı oynayanlar; Hammarby galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.20, Djurgardens galibiyet oranı 3.00. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Hammarby son haftadaki Halmstads müsabasında 1-3 yenildi.

Djurgardens ise Kalmar maçında 0-2 kazandı.

Hammarby, evinde 8 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 11 gol yedi.

Djurgardens, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Djurgardens 12 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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