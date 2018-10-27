Hammarby - Kalmar maçı ne zaman?

İsveç Allsvenskan maçında Hammarby ile Kalmar, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Hammarby 50 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Kalmar 29 puanda ve 10. sırada. Hammarby son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Kalmar, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 475. İddaa'da Hammarby kazanır 1.25, berabere biter 4.40, Kalmar kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Hammarby önceki hafta Halmstads mücadelesinde 1-3 yenildi.

Kalmar ise Djurgardens maçında 0-2 yenildi.

Hammarby, evinde 9 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 15 gol yedi.

Kalmar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Kalmar, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

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