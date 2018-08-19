Hammarby - Örebro maçı öncesi rakamlar

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Hammarby, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Örebro takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Hammarby 37 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Örebro 20 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Hammarby, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Örebro, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 732. İddaa'da Hammarby kazanır 1.30, berabere biter 4.10, Örebro kazanır 5.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Hammarby son haftadaki Halmstads müsabasında 1-3 yenildi.

Örebro, AIK Stockholm karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Hammarby, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Hammarby, kendi sahasında 22 gol attı, 11 gol yedi.

Örebro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Örebro, 9 gol atarken 8 gol yedi.

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