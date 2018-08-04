Hammarby - Trelleborg maçı ne zaman?

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Hammarby, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Trelleborg takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. Hammarby 33 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Trelleborg 12 puanda ve 14. sırada. Hammarby, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Trelleborg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 488 kodlu maçı oynayanlar; Hammarby galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Trelleborg galibiyet oranı 9.00. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Hammarby son haftadaki Östers müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Trelleborg ise Degerfors karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Hammarby, evinde 6 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 11 gol yedi.

Trelleborg, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Trelleborg 8 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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