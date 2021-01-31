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Hamsi avcılığının kısmi olarak durdurulması stoklara olumlu yansıdı

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, hamsi avcılığının kısmi olarak durdurulması yönünde alınan kararların stoklara olumlu yansıdığını belirterek, "Karardan sonra hamsi boylarında ve et verimliliğinde artış gözlendi." dedi

Hamsi avcılığının kısmi olarak durdurulması stoklara olumlu yansıdı
AA

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, hamsi avcılığının kısmi olarak durdurulması yönünde alınan kararların stoklara olumlu yansıdığını belirterek, "Karardan sonra hamsi boylarında ve et verimliliğinde artış gözlendi." dedi.

Özkaya, AA muhabirine, İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan kara sularda her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma süresinin 7 Şubat saat 00.00'a kadar uzatıldığını anımsattı.

Hamsi avcılığının söz konusu alanlarda ilk olarak 8 Ocak'ta durdurulduğunu ifade eden Özkaya, kararların, mevsimsel etkilerden dolayı hamsinin yeterli boya ulaşamamasından dolayı alındığını söyledi.

Özkaya, kararın hamsi avcılığının sürdürülebilirliği açısından çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Alınan kararlar hamsi stoklarına olumlu yansıdı. Hamsi avcılığının kısmi olarak durdurulmasından sonra hamsi boylarında ve et verimliliğinde artış gözlendi. Bu artışa karşın söz konusu bölgelerde hamsilerin boyları henüz 9 santimetreye ulaşmadı ve et verimliliği de yeterli hale gelmedi. Bu sebeple avcılığın durdurulma süresi uzatıldı. Bu sayede hamsinin gelecek yıllarda stoklarının azalmasını engellemiş oluyoruz." diye konuştu.

Balıkçıların artık yasağın bitmesini istediğini vurgulayan Özkaya, balık boylarının sürekli takip edilmesi ve yeterli boya ulaştığında hamsi avcılığının tekrar açılması gerektiğini bildirdi.

- "Gürcistan'da da hamsi avcılığı kısmi olarak durdurulmalı"

Özkaya, hamsi avcılığının durdurulması kararının Türkiye'de ilk defa uygulandığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hamsi sadece bizim kara sularımızda yok. Gürcistan sınırları içinde de avcılık yapılabiliyor, orada 4-5 santimetre hamsiler avlanabiliyor. Bu da balık stoklarını olumsuz etkiliyor. Bu tür kararların Gürcistan ile uygulanması gerekir. Gürcistan'da da hamsi avcılığı kısmi olarak durdurulmalı. Bu sayede stoklarımız daha da artacaktır."

Söz konusu karar için sektör adına Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden Özkaya, balıkçılardan biraz daha sabretmelerini istedi.

Özkaya, iklim şartlarından dolayı palamudun da yeterli olgunluğa ulaşamadığına dikkati çekerek, balık tüketmek isteyen vatandaşların tezgahlarda istavrit ve lüferi bolca bulabileceğini sözlerine ekledi.

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