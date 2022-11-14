PALAMUT YERİNİ HAMSİYE BIRAKIYOR!

Esnaflar balık sezonundan bu yana hamsinin ilk defa bu kadar bol geldiğini belirtti. Balık fiyatlarında sargan 80 TL, hamsi 40 – 50 TL, iri mezgit 100 -120 TL, ince mezgit 50 -60 TL, Palamut ise azaldığı için 75 -80 TL civarında.