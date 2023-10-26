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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hamsi fiyatlarında düşüş sürüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Hamsi fiyatlarında düşüş sürüyor

        Trabzon'da son günlerde bollaşan hamsinin 3 kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:43
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        Üç kilosu 100 liraya satılıyor
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        1 Eylül'de açılan av sezonu başında kilogramı 125 liradan satılan hamsinin fiyatı, avcılığın artmasıyla düşmeye başladı.

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        Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahında balık satan Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, Trabzon'un Vakfıkebir ve Çarşıbaşı ilçeleri ile Giresun'da hamsi avlandığını söyledi.

        Hamsi fiyatlarının makul olduğunu belirten Örseloğlu, "Hamsinin kilogramını 50 liraya, vatandaş 3 kilogram alırsa 100 liraya satıyoruz. Vatandaşlar şu bolluk ve bereketli günlerden yararlansın. Tuzlamak isteyen ve dolabına koymak isteyen koysun." dedi.

        Örseloğlu, hamsinin yanı sıra istavrit, sargan, tirsi, mezgit, torik, çupra, levrek, alabalık, barbun, kötek ve mavruş gibi yaklaşık 15 çeşit balığın tezgahları süslediğini aktardı.

        Cem Yazıcı ise 3 kilogramı 100 liradan satılan hamsinin fiyatının çok uygun olduğunu ifade ederek, "Vatandaşların hamsiye ilgisi oldukça güzel. Vatandaşlar bu fırsatı kaçırmadan hamsi almaya gelsin çünkü fiyat bu şekilde devam etmez, 60 ya da 75 liraya kadar çıkabilir." diye konuştu.

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