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Hamsi ihracatı 2021'in ilk çeyreğinde 2,9 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den yılın ilk üç ayında 23 ülkeye 2 milyon 852 bin 503 dolarlık hamsi ihracatı gerçekleştirildi.

Hamsi ihracatı 2021'in ilk çeyreğinde 2,9 milyon dolar kazandırdı
AA

Türkiye'den yılın ilk üç ayında 23 ülkeye 2 milyon 852 bin 503 dolarlık hamsi ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mart 2021'de 558 ton hamsi ihraç edildi. Bu ihracattan 2 milyon 852 bin 503 dolar gelir sağlandı.

Hamsi ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktar bazında yüzde 32 azaldı ancak değer bazında yüzde 15 artış gösterdi.

- Fransa'ya hamsi ihracatı yüzde 61 arttı

Türkiye bu dönemde 23 ülkeye hamsi satarken Fransa, Belçika ve ABD ilk 3 ülke olarak sıralandı.

Türkiye'den yılın ilk üç ayında Fransa'ya 918 bin 575 dolar karşılığında 148 ton hamsi ihraç edildi. Fransa'ya ihracatın miktarda yüzde 31, değerde yüzde 61 artış göstermesi dikkati çekti.

Fransa'yı 841 bin 746 dolarla Belçika, 328 bin 851 dolarla Amerika Birleşik Devletleri takip etti.

Öte yandan, geçen yılın ocak-mart döneminden farklı olarak Birleşik Krallık, Avustralya, Bulgaristan, Kuveyt ve Azerbaycan-Nahçıvan'a da bu sene hamsi satıldı.

- "Hamsinin sürdürülebilirliğini devam ettirmemiz gerekiyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Karadeniz'in önemli ürünlerinden hamsinin ihracatında geçen yıla kıyasla miktarda düşüş yaşanmasına karşın değer bakımından artışın sürdüğünü söyledi.

Bu sene zaman zaman hamsi için uygulanan av yasağının ihracata katkı sağladığını belirten Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl aldığı karar ile 9 santimetre altındaki hamsi için dönem dönem av yasakları getirildi. Yasaklar sayesinde hamsinin istenilen boya kısmen ulaşması ihracata katkı sağlamıştır. Dönemsel yapılan bu uygulamanın önümüzdeki sezonda da devamı büyük katkı sağlayacaktır. İhracatımız için önemli bir ürün olan hamsinin sürdürülebilirliğini devam ettirmemiz gerekiyor. Bunu da alınacak tedbirlerle devam ettirebiliriz."

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