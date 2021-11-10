Hamsik, Slovakya basınına konuştu: Şampiyon olacağız

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, ülkesinde verdiği röportajda bordo mavili taraftarlara mesaj gönderdi.

Trabzonspor'u seçtiği için çok isabetli bir karar verdiğini söyleyen Hamsik, "Seçimimden memnunum. Kulübün iyi gitmesi ve birinci olmamızdan daha da memnunum. Beşiktaş'a karşı zorlu bir maç kazandık. Şimdiye kadar kazanma sürecindeyiz. Böyle devam edeceğiz. Puanlar alacağız" dedi.

GERVİNHO İKNA ETTİ

Trabzonspor ile anlaşma sürecini anlatan Hamsik "Sözleşme imzalamaya gittiğimde benden önce imzalayan Gervinho ile görüşmelerim oldu. Yöneticilerle de görüştüm. Hedeflerinden bahsettiler. Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Burada mutluyum. Sezon öncesi ligi kazanmak istediğimizi konuşmuştuk, şu ana kadar iyi gidiyoruz. Sonunda şampiyon olacağımıza da inanıyoruz. Kimi kazanmayı çok isterse sonucunu alır" diye konuştu.