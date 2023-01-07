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Hamsiyi bir de böyle deneyin! Nefis cevizli hamsi kuşu!

Balığın mevsimindeyken ve hamsi iyi ve yağlanmışken bir de hamsiyi böyle deneyin. Masterchef yarışmasında da yapılan meşhur hamsi kuşu tarifi farklılık arayanların bir numarası olacak. İşte, hamsi kuşu tarifi...

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  • Hamsiyi bir de böyle deneyin! Nefis cevizli hamsi kuşu! Hamsi kuşu nasıl yapılır, püf noktaları, malzemeleri ve tarifi nelerdir?

    MALZEMELER

    Kişi sayısına göre yarım ve 1 kg hamsi

    Yarım ekmek

    7 adet ceviz içi

    2 diş sarımsak

    10 - 15 dal dereotu veya maydanoz

    Tuz

    BALIĞI BULAMAK İÇİN

    1 su bardağı mısır veya normal un

    3 adet yumurta

    KIZARTMAK İÇİN

    Ayçiçek yağı veya fırında kızartmadan da yapabilirsiniz.

     
  • Hamsiyi bir de böyle deneyin! Nefis cevizli hamsi kuşu! Hamsi kuşu nasıl yapılır, püf noktaları, malzemeleri ve tarifi nelerdir?

    YAPILIŞI

    Biraz zahmetli olabilir ancak hamsilerin tek tek kılçıklarını ayırmalı ve ortadan ikiye kağıt gibi kopmadan açmalısınız. Ardından yıkayın ve bir süzgeçe koyun.

    Ekmek içi, ceviz içi, sarımsak, dereotu ve tuzu alıp robottan geçirin sonra bir kap içerisinde karıştırın. İsterseniz içerisine soğan ve limon koyarak tadıını zenginleştirebilirsiniz.

     
  • Hamsiyi bir de böyle deneyin! Nefis cevizli hamsi kuşu! Hamsi kuşu nasıl yapılır, püf noktaları, malzemeleri ve tarifi nelerdir?

    Bir adet balığın içerisine karışımdan 1 tatlı kaşığı koyun ve üzerine bir balık daha kapatın.

    Aynı işlemi harç veya balık bitene kadar tekrarlayın. 

    Daha sonra balıkları önce una sonra yumurtaya, en son tekrar una bulayıp kızartın ya da fırına atın.

    Kızardıktan sonra kağıt havlu ile yağını çektirin. Eğer fırına atacaksanız 180 derece 30 dakika pişirin. Afiyet olsun.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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