Hamsiyi bir de böyle deneyin! Nefis cevizli hamsi kuşu!

Bir adet balığın içerisine karışımdan 1 tatlı kaşığı koyun ve üzerine bir balık daha kapatın.

Aynı işlemi harç veya balık bitene kadar tekrarlayın.

Daha sonra balıkları önce una sonra yumurtaya, en son tekrar una bulayıp kızartın ya da fırına atın.

Kızardıktan sonra kağıt havlu ile yağını çektirin. Eğer fırına atacaksanız 180 derece 30 dakika pişirin. Afiyet olsun.