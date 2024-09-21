Hamza Dağ: AK Parti kurulduğundan beri 4 madde ile sorunumuz olmadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Habertürk TV’de Burası Haftasonu programında Faruk Aksoy’un sorularını yanıtladı.

Yeni anayasa ve 4. Madde ile ilgili tartışmalara yanıt veren Dağ, “Anayasa aslında Türkiye’ye dar geliyor. 82 anayasası ile ciddi sıkıntılar yaşadığımız dönemler oldu. Bazı değişiklikler de yapıldı. Sivil, demokratik ve siyasetçinin önünü açacak bir anayasa yapılmadığı sürece de tartışılacaktır. AK Parti kurulduğundan beri anayasa konusunu hep söyleriz. Ülke açısından, siyasi partiler açısından tartışılmasını faydalı görüyorum. 4. Madde gereksiz bir tartışma. Biz bu tartışma içinde değiliz. HÜDA PAR ile ittifak noktasında olmanız demek aynı siyasi partisiniz, aynı programı yürütüyorsunuz anlamına gelmez. HÜDA PAR siyaseti itibarıyla bizi yönlendirmesi söz konusu değil. Ama HDP’nin CHP siyasetini etkilediğini görüyoruz, biz kendimize bakıyoruz. HÜDA PAR ile ittifak seçime kadardı. Seçildiler ve mecliste kendi siyasetlerini yapıyorlar. İttifak sonlanacak ya da devam edecek diye bir şey yok” diye konuştu.

REKLAM “4. MADDE İLE SORUNUMUZ YOK” AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana ilk 4. Madde ile bir sorunu olmadığını, bundan sonra da olmayacağını kaydeden Dağ, CHP’nin tutumu ile ilgili olarak da “CHP’nin genlerinden sıyrılması kolay olmuyor. Anayasa tartışmasında da öyle” ifadesini kullandı. “ERKEN SEÇİMDEN ÇOK ÇEKTİK” Dağ, CHP lideri Özgür Özel’in Kasım 2025’i işaret ederek yaptığı erken seçim açıklaması ile ilgili olarak da “Siyaset böyle yapılmaz 5 yıl yetkiyi veren millet. 2.5 yıl sonra seçim yapalım dersiniz ama ‘2.5 sizden 2.5 sizden’ söylemini aklım ermiyor. 5 yıl yetki veren millet. Burada muhalefetin kronik sorunlarından biri erken seçim… Seçim zamanında yapılacak dedik. Erken seçimlerden çok çekti ülke. Herkes planlamasını yaparken bu dönemlere göre yapıyor. İş adamı yatırım planı yaparken buna göre yapıyor. Bunu bir gelenek haline getirmek gerek. İki üç yılda bir seçim yapılan ülke istikrarsız bir ülke olur” diye konuştu.

REKLAM “DEZENFLASYON SÜRECİNDEYİZ” Ekonomi ile ilgili sorulara da yanıt veren Dağ, en büyük meselenin enflasyon olduğunu belirterek “2023 seçimlerinden sonra söylediklerimiz oluyor. Dezenflasyon sürecine gireceğimizi söylemiştik. Şimdi bu süreçteyiz. Söylediklerimizin toplumda karşılık bulduğunu görüyoruz” dedi. Enflasyonu yıl sonunda 41.5 olacağını öngördüğünü kaydeden Dağ, “Seneye ilk 6 ay yine bu dezenflasyon sürecini yaşayacağız, sonra fiyat istikrarı sürecini yaşayacağız” dedi. “20’Lİ RAKAMLARI DA GÖRECEĞİZ” Enflasyon artışı konusunda pandemi ve pandemi sonrasında yaşananlara dikkat çeken Hamza Dağ, bu şartlarda da üretimin ve ihracatın arttığını belirterek “İşsizlik yükselmedi, çarklar dönmeye devam ediyor. Üretimi önceleyen bir süreçti. İşsizlik daha büyük bir tehlike idi, bunu bertaraf ettik. Esas yoğunlaştığımız nokta da enflasyonun düşürülmesi. 2025 itibarıyla 20’li rakamlarda da göreceğiz” ifadelerini kullandı.