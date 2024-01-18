Haberler Gündem Hamza Dağ kimdir? AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ aslen nereli ve kaç yaşında?

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ kimdir? AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Hamza Dağ olarak açıklanması bekleniyor. Bugün saat 14.00'te Ankara'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 48 ilin belediye başkanı adaylarını resmen duyuracak. Bu noktada gözler "AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularına çevrildi. İşte, Hamza Dağ'ın biyografisi ve siyasi kariyeri... Habertürk Giriş: 18.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:59 facebook

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Yerel seçimler için geri sayım başlamış durumda. 31 Mart'ta düzenlenecek seçimlerin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayını açıklayacak. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ise Hamza Dağ olacağı öğrenildi. Peki, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatı ve kariyeri...

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HAMZA DAĞ KİMDİR? Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2000 yılında tamamladı. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde yapılan 3. Olağan Kongre’de İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.