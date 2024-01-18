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        Haberler Gündem Hamza Dağ kimdir? AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ aslen nereli ve kaç yaşında?

        AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ kimdir?

        AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Hamza Dağ olarak açıklanması bekleniyor. Bugün saat 14.00'te Ankara'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 48 ilin belediye başkanı adaylarını resmen duyuracak. Bu noktada gözler "AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularına çevrildi. İşte, Hamza Dağ'ın biyografisi ve siyasi kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:59
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        Yerel seçimler için geri sayım başlamış durumda. 31 Mart'ta düzenlenecek seçimlerin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayını açıklayacak. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ise Hamza Dağ olacağı öğrenildi. Peki, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatı ve kariyeri...

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        HAMZA DAĞ KİMDİR?

        Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2000 yılında tamamladı. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde yapılan 3. Olağan Kongre’de İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.

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        2011 seçimleri ile 24. Dönem İzmir Milletvekilliğine seçilen Dağ, 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

        2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi’nde başkan yardımcılığı görevini yapmıştır.

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        2017-2021 tarihleri arasında AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 24 Mart 2021’de yapılan 7. Olağan Kongre ve 7 Ekim 2023’teki 4. Olağanüstü Kongre’de MKYK üyesi seçilen Hamza Dağ, 24 Mart 2021 tarihinden bu yana Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Hamza Dağ evli ve 4 çocuk babasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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