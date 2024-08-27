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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Hamza Güreler: Rakibi iyi analiz ettik - Futbol Haberleri

        Hamza Güreler: Rakibi iyi analiz ettik

        Başakşehirli futbolcu Hamza Güreler, St. Patrick's Athletic ile deplasmanda oynadıkları maçın kolay olmadığını belirterek, "rakibi iyi analiz ettik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 19:32 Güncelleme: 27.08.2024 - 19:32
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        "Rakibi iyi analiz ettik"
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        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir, yarın 19.00’da İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic’i konuk edecek. Başakşehir'de forma giyen Hamza Güreler, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

        "RAKİBİMİZİ İYİ ANALİZ ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

        Mücadelenin son hazırlıklarını Başakşehir Kulüp Tesisleri’nde yapacak olan turuncu-lacivertli futbolculardan 18 yaşındaki futbolcu Hamza Güreler, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deplasmanda oynanan ilk maçın kendileri için kolay olmadığını dile getiren Güreler, “İlk maç bizim için kolay olmadı. Hava şartları, 35 dereceden yağmurlu ve rüzgarlı bir bölgeye gitmek bizi etkiledi. Yarınki maç için rakibi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Çalışmalarımızın karşılığını sahaya yansıtarak inşallah yarın turu geçmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

        "BU GÜVENİ VERDİĞİNİZ SÜRECE BU TARZ OYUNCULARIN DAHA ÖN PLANDA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

        18 yaşında bir futbolcunun bu seviyelerde oynamasının nasıl bir duygu olduğunun sorulması üzerine Hamza, “Yani kolay bir şey değil. Bu tarz atmosfere çıkıp, böyle performans göstermek kolay değil. Hocama çok teşekkür ediyorum. Teknik ekiple yanlış yaptığım zaman saatlerce analiz yapıyoruz. Güven aldığınız zaman mahcup etmiyoruz. Bunlar bizim önemli şeyler, bu güveni verdiğiniz sürece bu tarz oyuncuların daha ön planda olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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