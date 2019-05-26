Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, maçla ilgili çok konuşulacak bir şey olmadığını belirterek "Bir tarafta üzüntülü, diğer tarafta sevinçli bir grup görüyorsunuz. O üzüntüyü de paylaşmak, empati yapmak gerekiyor." dedi.



Maça iyi başlayamadıklarını ve mağlup olduklarını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:



"Tabii ki son maçımızı kazanmak isterdik. İyi başlayamadık. Büyükşehir Belediye Erzurumspor bizden daha iyi başladı. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle ciddi pozisyonlar bulduk ama nihayetinde maç bitti. Hedefimize ulaşmış durumdayız. Artık bütün takımlar yeni sezonun planlamasını yapmak zorunda. Burada Erzurumlu dadaş kardeşlerimiz var. Sporda bunlar (küme düşme) var. Benim onlara tavsiyem, bir an önce toparlanıp, şehre doğru mesaj verilmesi. Çünkü Türkiye'de bu tür durumlarda birbirimizi çok fazla kırıyoruz. Bu çok doğru değil. Mağlubiyetler olabilir, küme düşme de olabilir ama iyi çalışırsın, iyi mücadele edersin, ekonomiyi düzeltirsin ve tekrar çıkarsın. Olaya böyle de bakmak lazım. Küme düşen takımların acılarını paylaşıyorum. Ben de son maç öncesi böyle bir şeyi yaşadım. Bizim için de çok zor. Yeni sezon düşenler için de kalanlar için de inşallah hayırlı olur."



