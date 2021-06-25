SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Hande Ataizi, podyum dünyasının aranan modellerinden olan Kendall Jenner'ın yeşil elbisesi ile verdiği pozu Instagram'dan kendisiymiş gibi yayınladı. Alay konusu olan oyuncuya kullanıcılar, "Bu sen değilsin" şeklinde yorumlar yaptı.

"FOTOĞRAFTAKİ KİŞİNİN KİM OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Takipçilerinin diline düşen Hande Ataizi, ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. 47 yaşındaki Ataizi, "Çok akıllı arkadaşlara bir açıklama yapayım dedim. Tabii ki fotoğraftaki kişinin kim olduğunu hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ardından oyuncu, "Bence Kendall da beni paylaşmalı" şeklinde konuştu.