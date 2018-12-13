Hande Ataizi, "Artık TV programı yapmayı düşünmüyorum. Benim mesleğim oyunculuk. İyi bir film ve dizi projesi çıkarsa önüme ekranlara dönmeyi planlıyorum" diyerek sadece oyunculuk yapmak istediğini ifade etti.

Minik Leon'la birlikte doğum günü partisi sonrası yeni yıl alışverişi için mağazaları gezen ünlü oyuncu, bir süre sonra aracını valeden teslim alarak alışveriş merkezinden ayrıldı.

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