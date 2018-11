Down Sendromu Derneği'nden alkışlanacak proje

‘DSD Dans+1 Etkinliği’ cemiyet, iş ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla önceki gün gerçekleşti. Down sendromlu bireylerin her alanda karşılaştıkları ayrımcılık ile mücadele ederek, fırsat eşitliği sağlamak ve toplumdaki vazgeçilmez yerlerini sağlamlaştırmak amacıyla çalışan Down Sendromu Derneği, Dans+1 projesiyle dansa artı bir değer katmaya hazırlanıyor