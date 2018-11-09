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Sergiledikleri dans gösterisi ile duygu dolu anlar yaşatan ve herkes tarafından büyük alkış toplayan Dans+1 grubu üyeleri gelen alkış üzerine bir kez daha sahneye çıkarak dans gösterileri gerçekleştirdiler. Şebnem Çapa ve Zeynep Çarmıklı'nın da danslarına eşlik ettiği bu anlarda ortaya bir hayli renkli görüntüler çıktı. Gerçekleşen etkinliğe; Hande Ataizi, Onur Tuna, Özgün, Tuğçe Karabacak, Şebnem Çapa, Zeynep Çarmıklı, Rıfat Elhadef, Marina Elhadef, Ediz Elhadef, Faruk Süren, Tilda Kuyumcuyan, Gabriela Palatchi, Sima Lodrik gibi iş, cemiyet ve sanat camiasından birçok isim katıldı.