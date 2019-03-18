Oyuncu ve sunucu Hande Ataizi, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Oğlu Leon ile birlikte geldiği alışveriş merkezinde yaklaşık üç saat kadar alışveriş yapan Ataizi, daha sonra oğluyla öğle yemeği yedi.

Yemek sonrası oyun salonun yolunu tutan anne-oğul, burada oyunlar oynayıp keyifli vakit geçirdikten sonra alışveriş merkezinden kendi aracıyla ayrıldı.