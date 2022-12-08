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Hande Baladın'dan akıllara durgunluk veren pozlar! Milli voleybolcuya hayranları övgüler yağdırdı!

Başarılı voleybolcu Hande Baladın sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde GQ Men Of The Year Ödül Töreni'ne katılan Baladın, ödül törenine gitmeden önce elbise seçimi sırasında çekilen görüntülerini paylaştı. Baladın, güzelliğiyle görenleri büyüledi.

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  • Hande Baladın'dan akıllara durgunluk veren pozlar! Milli voleybolcuya hayranları övgüler yağdırdı!

    Milli takımdaki başarılarıyla adından söz ettiren Hande Baladın, geçtiğimiz gün katıldığı GQ Men Of The Year Ödül Töreni'nde giydiği elbisesiyle görenleri büyüledi. Son olarak Baladın'ın denediği elbiselerle görüntüleri ortaya çıktı.
  • Hande Baladın'dan akıllara durgunluk veren pozlar! Milli voleybolcuya hayranları övgüler yağdırdı!

    Güzel voleybolcunun denediği elbiseler düzgün fiziği sebebiyle üzerinde oldukça dikkat çekici durdu.
  • Hande Baladın'dan akıllara durgunluk veren pozlar! Milli voleybolcuya hayranları övgüler yağdırdı!

    İlk olarak yeşil tonlarında yırtmaçlı bir elbise deneyen Baladın, daha sonrasında siyah bir elbiseyle kadraja girdi.
  • Hande Baladın'dan akıllara durgunluk veren pozlar! Milli voleybolcuya hayranları övgüler yağdırdı!

    Aslen Kütahyalı olan ve şimdilerde Eczacıbaşı'nda forma giyen Hande Baladın, sosyal medyaya düşen görüntüleriyle, binlerce beğeni ve yorum aldı.
  • Hande Baladın'dan akıllara durgunluk veren pozlar! Milli voleybolcuya hayranları övgüler yağdırdı!

    İşte Hande Baladın'ın beğeni rekorları kıran görüntüleri...
  • Hande Baladın'dan akıllara durgunluk veren pozlar! Milli voleybolcuya hayranları övgüler yağdırdı!
  • Hande Baladın'dan akıllara durgunluk veren pozlar! Milli voleybolcuya hayranları övgüler yağdırdı!
  • Hande Baladın'dan akıllara durgunluk veren pozlar! Milli voleybolcuya hayranları övgüler yağdırdı!
  • Hande Baladın'dan akıllara durgunluk veren pozlar! Milli voleybolcuya hayranları övgüler yağdırdı!
  • Hande Baladın'dan akıllara durgunluk veren pozlar! Milli voleybolcuya hayranları övgüler yağdırdı!

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