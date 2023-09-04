Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hande Baladın'dan şampiyonluk paylaşımı! Başarılı sporcuya beğeni yağdı!

        Hande Baladın'dan şampiyonluk paylaşımı! Başarılı sporcuya beğeni yağdı!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyon oldu. Galibiyet sonrası Hande Baladın sosyal medya hesabından altın madalyayla pozunu yayınladı. Yetenekli voleybolcuya sevenlerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 17:15 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Filenin Sultanları dün akşam voleybol tarihinde bir ilke imza attı. Sırbistan ile karşı karşıya geldikleri final maçında 3-2 galip gelerek 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın kazananı oldu. Takımın gözde isimlerinden Hande Baladın, galibiyet sonrası sosyal medya hesabından altın madalyayla pozunu yayınladı.

        2

        Hande Baladın, Avrupa Şampiyonası'nın en iyi servis karşılayan smaçörlerinden oldu. Başarılı sporcu gelen 156 topta yüzde 35.9 iyi manşet ve yüzde 26.9 verimlilik elde etti. Baladın toplamda 25 sette yer aldı.

        3

        Hande Baladın'ın "Çok istedik seniiiiii!!! Yılların emeğiiii!!! ŞAMPİYONUUUUZZZ!!!" notuyla yayınladığı gönderisine sevenlerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajı geldi.

        4

        Yetenekli sporcu Hande Baladın'ın 977 bin takipçili Instagram hesabından yayınladığı galibiyet pozu dakikalar içerisinde 114 binin üzerinde beğeni ve 1450'nin üzerinde övgü dolu yorum aldı.

        5

        İşte Hande Baladın'ın son paylaşımı...

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Cimbom bombayı patlattı!
        Cimbom bombayı patlattı!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"