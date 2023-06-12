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Hande Baladın elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı! Milli voleybolcuya iltifat yağdı!

Başarılı voleybolculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken yetenekli sporcu Hande Baladın, sosyal medya hesabından yayınladığı elbiseli gönderileriyle magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri oldu. Baladın'a sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi. İşte Hande Baladın'ın son pozları...

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  • Hande Baladın elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı! Milli voleybolcuya iltifat yağdı!

    Eczacıbaşı Dynavit oyuncularından biri olan ve başarılı voleybolculuk kariyeriyle göz dolduran Hande Baladın, son zamanlarda sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Güzel sporcu tatil sezonunu açtı ve pozlarıyla iltifat yağmuruna tutuldu.
  • Hande Baladın elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı! Milli voleybolcuya iltifat yağdı!

    25 yaşında ve 1.90 boyunda olan Hande Baladın tatil sezonunu açtı. Başarılı isim, tatil anlarından çekildiği pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
  • Hande Baladın elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı! Milli voleybolcuya iltifat yağdı!

    Türk voleybolunun en önemli isimlerinden biri olan Hande Baladın, tatil için İspanya'ya gitmeyi tercih etti. Güzel sporcu, sosyal medya hesabından elbiseli pozlarını yayınladı ve sevenlerinden tam not aldı.
  • Hande Baladın elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı! Milli voleybolcuya iltifat yağdı!

    Sosyal medya hesabında 793 bin takipçisi olan Hande Baladın'ın son pozlarına sevenlerinden: "Model gibisin", "Aşk kadın", "Bu kadar güzel olmak şov bence" gibi yorumlar geldi.
  • Hande Baladın elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı! Milli voleybolcuya iltifat yağdı!

    İşte Hande Baladın'ın son pozları...
  • Hande Baladın elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı! Milli voleybolcuya iltifat yağdı!
  • Hande Baladın elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı! Milli voleybolcuya iltifat yağdı!
  • Hande Baladın elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı! Milli voleybolcuya iltifat yağdı!
  • Hande Baladın elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı! Milli voleybolcuya iltifat yağdı!
  • Hande Baladın elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı! Milli voleybolcuya iltifat yağdı!
  • Hande Baladın elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı! Milli voleybolcuya iltifat yağdı!
  • Hande Baladın elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı! Milli voleybolcuya iltifat yağdı!
  • Hande Baladın elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı! Milli voleybolcuya iltifat yağdı!
  • Hande Baladın elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı! Milli voleybolcuya iltifat yağdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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