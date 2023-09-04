Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Milli Voleybolcu Hande Baladın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında dikkat çeken isimlerden oldu. Eczacıbaşı takımında smaçör pozisyonunda oynayan Baladın'ın kariyeri ve hayatı sporseveler tarafından sorgulanıyor İşte, Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularına dair tüm detaylar...
HANDE BALADIN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında gösterdiği performansla dikkat çeken Hande Baladın'ın hayatı sporseverler tarafından merak ediliyor. 1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Hande Baladın, 26 yaşında ve bekardır.
1,90 cm boyundaki Türk milli voleybolcu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde, eğitim hayatı ile beraber profesyonel voleybol kariyerini de sürdürüyor.
İlk olarak Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında voleybola başlayan Baladın, kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. 2014 yılından beri Eczacıbaşı takımında smaçör olarak forma giymeye başladı.
2015-2016 sezoununda Eczacıbaşı'da A Takım'a yükseldi, 2018-2019 sezonunda deneyim kazanmak için Galatasaray'da kiralık forma giydi.
2019-2020 sezonunda Eczabaşı'na geri döndü. Hande Baladın aynı zamanda Türkiye kadın milli voleybol takım oyuncusudur.
KULÜP BAŞARILARI
2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası
Şampiyonluğu (Süper Kupa)
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
MİLLİ TAKIM
2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği
2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği
2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği
2023 CEV Avrupa Voleybol Kadınlar Şampiyonluğu
BİREYSEL BAŞARILAR
2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - "En Değerli Oyuncu" ve "En iyi Smaçör"
2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - "En İyi Blok Yapan Oyuncu"